Windows XP emekliye ayrılıyor

Microsoft, 12 yıl önce piyasaya çıkardığı Windows yazılımı XP’yi 8 Nisan 2014’te resmi olarak emekli etme kararı aldı. Şirket yetkilileri, XP kullancılarının bilgisayar işletim sistemlerini Windows 7 ya da Windows 8’e yükseltmelerini istedi.

Tüm dünyada en popüler işletim sistemi haline gelen Windows XP yazılımına devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece Microsoft artık XP yazılımı kullanan bilgisayar sistemleri için güvenlik sağlamayacak ve sisteme yenileme yüklemeyecek. Bu bir anlamda bilgisayar korsanlarının XP kullanan bilgisayarlara kolayca girebilmesi anlamına da geliyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, çoğu şirket bugün bile bazı programlar XP sistemlerinde daha iyi çalıştığından bu sistemi kullanan bilgisayarları almaya devam ediyor.

Teknoloji dünyasında araştırmalar yapan Net Marketshare sitesinin verilerine göre, şu anda dünya genelindeki bilgisayarların yüzde 40’ına yakın bir kısmı XP sistemini kullanıyor. Buna karşı, Windows 7 sistemini kullanan bilgisayarların oranı yüzde 47. Yüzde 3’lük bir kısım ise Microsoft’un son sürümü Windows 8’i kullanıyor.

Microsoft bu şirketlerin de işletim sistemlerini güncellemeleri için yeni versiyonlara yüzde 15’e varan indirim yapacağını indirim fırsatı için son tarih 30 Haziran olarak gösterildi.