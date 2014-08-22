Windows 9'un tanıtımı 30 Eylül'de yapılacak

Microsoft’un 30 Eylül’de yeni işletim sistemi Windows 9’u tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni işletim sisteminde kişisel asistan uygulaması Cortana’nın da bulunacağı iddialar arasında

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Microsoft, yeni ürününü tanıtmak için son hazırlıklarını yapıyor. Windows 9 adını alması beklenen yeni işletim sistemininde şirketin klasikleşmiş eski özellikler ve bazı yenilikleri harmanlaması bekleniyor.

Öne sürülen iddialara göre şirket, yeni ürününde klasikleşen başlangıç butonunu yeniden kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Windows 8’de bu özelliği ortadan kaldırmış ve kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği kişisel asistan uygulaması Cortana’yı Windows 9 kapsamında bilgisayarlarda da kullanılabilecek hale getirmesi bekleniyor.

Şirketin 30 Eylül’de tanıtması beklenen yeni işletim sistemi Windows 9’u ne zaman piyasaya süreceği ise henüz bilinmiyor.