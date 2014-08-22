T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Windows 9'un tanıtımı 30 Eylül'de yapılacak

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 9’u beklendiğinden daha erken piyasaya süreceği öne sürülüyor

22 Ağustos 2014 19:40

Microsoft’un 30 Eylül’de yeni işletim sistemi Windows 9’u tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni işletim sisteminde kişisel asistan uygulaması Cortana’nın da bulunacağı iddialar arasında

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Microsoft, yeni ürününü tanıtmak için son hazırlıklarını yapıyor. Windows 9 adını alması beklenen yeni işletim sistemininde şirketin klasikleşmiş eski özellikler ve bazı yenilikleri harmanlaması bekleniyor.

Öne sürülen iddialara göre şirket, yeni ürününde klasikleşen başlangıç butonunu yeniden kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Windows 8’de bu özelliği ortadan kaldırmış ve kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği kişisel asistan uygulaması Cortana’yı Windows 9 kapsamında bilgisayarlarda da kullanılabilecek hale getirmesi bekleniyor.

Şirketin 30 Eylül’de tanıtması beklenen yeni işletim sistemi Windows 9’u ne zaman piyasaya süreceği ise henüz bilinmiyor.

 

ETİKETLER

windows 9microsoftişletim sistemicortana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24