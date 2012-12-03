Windows 8'in ilk satış rakamları açıklandı

Microsoft, ekim ayından itibaren piyasaya sunduğu Windows 8 işletim sisteminin 40 milyon satış rakamına ulaştığını bildirdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Windows 8 ekibinin başında yer alan Tami Reller, işletim sisteminin Windows 95’ten bu yana en büyük proje olduğunu ifade etti.

Windows’un mobil geçmesiyle, klasik PC kullanımını her türlü cihaza adapte etmeye çalışıyor.

Microsoft, 26 Ekim’de teknoloji dünyasına sunduğu yeni nesil işletim sistemi Windows 8’in, bir ay içinde 40 milyon sattığını açıkladı.

Microsoft’un pazarlama ve mali işler müdürü Reller, dün ABD’nin Arizona eyaletindeki Scottsdale kentinde düzenlenen Yıllık Teknoloji Konferansı’nda, “bir ay içinde 40 milyon Windows 8 lisansı sattıklarını’ duyurdu.

Reller, “Windows 8, Microsoft’un en başarılı ürünlerinden biri olarak beliriyor” dedi.

Reller ayrıca, yazılımın ardından donanım alanına da geçen Microsoft’un sunduğu ilk tablet bilgisayar olan Surface’ın yeni işletim sistemi hakkında bilgi verdi.

Küçük tabletler için geliştirilen Windows RT Pro kullanan Surface’ların, Ocak ayında piyasaya sürüleceği ifade edildi.

64 ve 128 GB’lık modeller şeklinde sunulması düşünülen cihazların fiyatları 899 ve 999 dolar olacağı belirtildi.

Reller, Microsoft’un e-mail hizmeti olan Hotmail’in güncellenmiş versiyonu olan Outlook.com’un da bir ay içinde 25 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Kullanıcılar Windows 8’e alıştı

Reller, kullanıcıların işletim sisteminde yer alan standart başlama ekranını 19 farklı tasarımla değiştirdiklerini belirterek, Windows 8 kullanıcılarının yüzde 90’ının farklı uygulamalarla çalışan arama ve paylaşım gibi fonksiyonları kullandıklarını ifade etti.

Windows 8’i kullananların yüzde 85’i, işletim sistemini ilk etapta PC’lerinde yüklerken, bu rakamın yarısı Windows Store’daki uygulamalara da göz atıyor.

Reller, birçok uygulamanın toplamda milyonlarca defa indirildiğini söyledi.

Reller, Windows 8’in bir önceki versiyonuna kıyasla donanım alanında daha hızlı bir adaptasyon sürecinden geçtiğini ve donanım alanında yaşanan hızlı değişime ayak uydurmakta başarılı olduğunu ifade etti.

'Windows 8 ekibi harika bir durumda'

Kısa bir süre önce Windows 8’den sorumlu birimin başında yer alan ve Microsoft’un gelecekteki CEO’su olarak gösterilen Steven Sinofsky’nin istifasıyla bıraktığı göreve getirilen Reller, Windows 8’i ve ekibi övdü.

Reller, Windows 8 için, “Windows 95’ten bu yana en büyük proje” derken, Sinofsky’nin şirketten ayrılmasının kendilerini çok olumsuz etkilemediğini söyledi. Reller, “çalışma ahlakları gereği tek bir kişiye dayalı olmadıklarını” ifade etti ve “Windows 8 ekibi harika bir durumda” dedi.