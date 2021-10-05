Windows 11 resmen yayınlandı; nasıl indirilir, nasıl yüklenir?

Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için resmen yayınladı. Böylelikle isteyen herkes, bu işletim sistemine geçiş yapabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan birkaç ay önce yeni işletim sistemi Windows 11'i duyurmuştu. Performans optimizasyonlarının yanı sıra tasarımıyla da dikkat çeken Windows 11, bir süredir de Windows Insider kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyordu. Microsoft, söz verdiği gibi Windows 11'in kararlı sürümünü tüm günlük kullanıcılar ve işletmeler için resmen yayınladı.

Microsoft, Windows 11 ile ilgili yaptığı açıklamalarda sistem gereksinimleri açısından biraz tartışılmıştı. Zira şirket, Güvenilir Platform Modülü Sürüm 2, ya da daha çok bilinen ismiyle TPM 2.0'nin zorunlu olmasına kanaat getirmişti. Sistem güvenliği açısından önemli olan TPM 2.0, kimi kullanıcıların anakartları kimi kullanıcılarınsa işlemcileri tarafından desteklenmiyordu. Bu da milyonlarca bilgisayarın Windows 11'den mahrum kalmasına yol açacaktı.

Microsoft, Windows 11 ile ilgili tartışmalar devam ederken kullanıcılar için ufak bir uyumluluk denetim aracı sunmuştu. Buradaki bağlantıyı kullanarak indirebileceğiniz araç, sisteminizde ufak bir test yapıyor ve sistemin Windows 11'e uyumlu olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.



Windows 11'i indirmeden önce Windows PC Health Check isimli bu uygulamayı mutlaka indirmeniz ve sistem ya da sistemleriniz için test yapmanız gerekmekte.

Windows 11 nasıl indirilir ve yüklenir?

Windows 11'i Update aracılığıyla yükleme



Bilgisayarınızı açın ve "Başlat" butonuna tıklayın.



"Ayarlar" butonuna tıklayın.



"Güncelleştirme ve Güvenlik" seçeneğine tıklayın.



Sol tarafta yer alan menüde bulunan "Windows Update" menüsünde bulunduğunuzdan emin olun.



Bilgisayarınız destekliyorsa, önünüzdeki ekranda Windows 11'in indirilebileceğini göreceksiniz.



Sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı görürsünüz.



İndirme işlemlerini yaptıktan sonra tıpkı Windows 10 güncellemesi yapıyor gibi yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.

Windows 11'i temiz kurulum ile yükleme

Buradaki bağlantıyı kullanarak Microsoft'un Windows 11 indirmek için oluşturduğu internet sitesine ulaşın.



"Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma" başlığı altında bulunan "Hemen indirin" seçeneğine tıklayın.

Microsoft'un Windows 10'da da kullanılan işletim sistemi indirme yardımcısını (Microsoft Creation Tool) açın.



Uygulama içerisinde ilerleyerek sisteminizle uyumlu Windows 11 seçeneğini indirmeye başlayın.

İndirdiğiniz ISO dosyasını Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe yükleyin. (Dilerseniz bu dosyaları doğrudan DVD'ye de yazdırabilirsiniz.)



Sisteminizi açarken USB bellek ya da DVD üzerinden boot yapın.



Microsoft'un yükleme talimatlarını takip edin.