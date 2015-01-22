Windows 10 yolda



Microsoft'un Redmond'daki şirket merkezinde tanıttığı Windows 10, "Cortana" adı verilen bir teknoloji sayesinde sesli komutlarla kullanılabiliyor. İnternet Explorer'ın yerini alacak "Spartan" tarayıcısı bir başka yenilik olarak dikkat çekiyor. Windows'un 7 ve 8'inci sürümüne sahip olanlar Windows 10'a ücretsiz geçiş yapabilecek, yeni sistemi 1 yıl boyunca bedelsiz kullanabilecek.

Microsoft yöneticisi Terry Myerson, Windows 10'la birlikte kişisel bilgisayarlardan dizüstüne, akıllı telefonlardan tablete her türlü cihaza yüklenebilecek bir işletim sistemi geliştirildiğini söyledi. Myerson, "Bir cihazda başladığınız bir işe bir başka cihazda devam edebileceksiniz" dedi.

Windows, dokunmatik ekran odaklı Windows 8'le kullanıcıların tepkisini çekmişti. Terry Myerson, yeni sistemin 2014 sonbahar aylarından bu yana milyonlarca kullanıcı tarafından test edildiğini, deneyim ve geri bildirimlerin dikkate alındığını söyledi. Microsoft Windows 10'u ilk kez duyurduğu eylül ayındaki toplantıda Windows 8'le birlikte kaldırılan başlangıç menüsüne de geri dönüleceği sözünü vermişti.

"Spartan" tarayıcı, "HoloLens" gözlük

Merakla beklenen yeni tarayıcı "Spartan" da toplantıda duyuruldu. İnternet Explorer'ın yerini alacak tarayıcının en önemli özelliklerinden biri Cortana entegrasyonuna sahip olması. "Spartan" tarayıcısı sesli komutlar aracılığıyla kullanılabilecek.

Toplantıda "HoloLens" adı verilen sanal gözlük de tanıtıldı. Arttırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisinin kullanıldığı HoloLens, kullanıcıların gerçek dünyada gördüğü nesneler üzerine sanal görüntüler yerleştiriyor ve interaktif etkileşim imkânı veriyor. Microsoft Başkanı Satya Nadella, "HoloLens"in bilgisayar kullanımını yeni bir boyuta taşıyacağını söyledi.