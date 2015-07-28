Windows 10 satışa çıkıyor



30 Haziran'da sona eren çeyrek dönemde net zararın 3,2 milyar dolar olarak açıklanması, Microsoft İcra Kurulu Başkanı (CEO) Satya Nadella'yı zor durumda bıraktı. Microsoft tarihinde böyle bir zarar görülmedi. Microsoft'un zararında Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'yı satın alması etkili oldu. Microsoft'ta umutlar şimdi işletim sistemi Windows'un yeni sürümüne bağlandı. Windows 10, Microsoft yöneticileri tarafından "geleceğin anahtarı" olarak görülüyor.

Windows 10'un ardındaki vizyon

Microsoft yetkililerine göre Windows 10'un ardında bir vizyon saklı. Bu nedenle Windows 8'in ardından 9'uncu sürüm atlanarak doğrudan 10'a geçildi. Microsoft, Windows 10'la birlikte akıllı telefonlardan tabletlere, oyun konsollarından masaüstü bilgisayarlara her türlü cihazda çalışan bir sistem sunmak istiyor. Veriler, internete bağlı cihazlar arasında bulut platformu üzerinden paylaşılıyor.

Aslında Windows 10 ile Microsoft iş modelini olduğu gibi baş aşağı çeviriyor. Microsoft, Windows işletim sisteminin yeni sürümlerini piyasaya çıkararak kârına kâr kattı. Windows 10'la birlikte yeni sürümlere uzun bir süreliğine son veriliyor. Ayrıca Windows 10 birçok kullanıcıya hediye ediliyor. Microsoft, bundan sonra Windows odaklı ürün ve hizmetlerle gelir elde etmeyi hedefliyor.

Neden bedava dağıtılıyor?

Sisteme entegre edilen Windows Store üzerinden yeni özellik, program ve bulut veri depolama alanı ediniliyor. Bu, Microsoft'un Windows 10'u neden bedava dağıttığını da ortaya koyuyor. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları önümüzdeki yıl ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapabilecek. Microsoft böylece Windows 10 kullanıcılarının sayısını hızla artırmayı hedefliyor.

Microsoft'un stratejisinin doğru olup olmadığını önümüzdeki yıllar gösterecek. İşletim sistemi olarak Windows 10'u kullanan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yaygınlık kazanmasının 1-2 yılı bulması bekleniyor. Microsoft'un rakibi Apple benzer bir stratejiyi daha önce başarıyla uygulamaya koydu. Veriler, Apple'ın iPhone, iPad ve masaüstü Mac bilgisayarları arasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde paylaşılıyor. Apple, App Store ile üçüncü parti uygulama geliştiricilerin yazılımlarını yükleyebileceği bir platform sunuyor. Her uygulama satışından Apple da pay alıyor.

Microsoft mobil işletim sistemlerinde tutunamadı

Masaüstü bilgisayarlar Microsoft'un güçlü olduğu alanların başında geliyor. Dünya genelinde masaüstü bilgisayarların yüzde 90'ında işletim sistemi olarak Windows kullanılıyor. Microsoft mobil cihazlarda ise henüz tutunamadı. Akıllı telefon ve tabletlerin işletim sistemleri piyasasını Android ve Apple iOS belirliyor. Microsoft, Windows 10'la masaüstü bilgisayarlardan mobil cihazlara uzanmak istiyor. Bu hedefe varılırsa şirketin bu yıla ait bilançosu düzelecek. Microsoft Başkanı Satya Nadella da vizyonunun doğru olduğunu kanıtlamış olacak.