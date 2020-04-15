Wilma Elles otelini satıyor

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle Türkiye’de ünlenen ve kariyerine burada devam eden Wilma Elles'in, otelini satışa çıkardı.

Almaya'ya dönme kararı alan Wilma Elles yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otelini satma kararı aldı. Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı. Otele tam 11 milyon lira fiyat biçti. Hürriyet'in haberine göre Elles, otele alıcı çıkmayınca rakamda indirim yaptı ve fiyatı 9 milyon liraya düşürdü.