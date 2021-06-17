Wilma Elles, 7’şer kez 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş ile 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 7’şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşına çıktı. Duruşmaya katılmayan Göğüş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir önceki duruşmada, Elles hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya oyuncu Wilma Elles avukatı ile katıldı. Müştekilerin de katıldığı duruşmaya sanık Arif Kerem Göğüş katılmadı.

Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, ismini Jade Mücella Elles olarak değiştiren Alman asıllı oyuncu Elles’in eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş’e ait Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp, ödemelerin büyük bir kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 kişi firma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

7’şer kez 10 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Elles ile Göğüş hakkında düzenlenen iddianamede, ikilinin birlikte hareket ettikleri belirtilerek haklarında, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan ayrı ayrı 7’şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Elles, mahkemedeki savunmasında, Kerem Göğüş’ün bir dönem erkek arkadaşı olduğunu ve Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığının bulunmasını söyledi.

Göğüş Yapı’dan daire satın almadığını ifade eden Elles, “Kerem’in yaptığı dairelerden 7 tane satın aldım. Kendi kazandığım para ile aldım. Binada 18 daire vardı 7 tanesini satın aldım. Gayrimenkul alım satım işlerini sürekli takip ederim. Ardından bir bankanın sattığı 7 daireyi de 1 milyon 250 bin TL kredi çekip aldım. İnşaatın kalanını ben tamamladım” dedi.

Kerem Göğüş hakkında yakalama kararı

Mahkeme, sanık Kerem Göğüş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.