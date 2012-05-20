Will Smith kendisini dudağından öpmek isteyen muhabire tokat attı

Hollywood’un ünlü aktörü Will Smith Moskova’da kırmızı halıda kendisini dudağından öpmeye çalışan muhabiri tokatladı.

Hollywood'un başarılı aktörü Will Smith “Men in Black” (Siyah Giyen Adamlar) serisinin üçüncü filminin tanıtımları için Moskova’ya gitti.

Smith kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada yanına gelerek kendisini öpmeye çalışan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk’a tokat attı.

Kendisini dudağından öpmek isteyen muhabiri iten Smith “Senin derdin ne dostum?” diyerek diğer gazetecilerin yanına gitti.