Will Smith, eşinin şarkıcı August Alsina'ya ilişki yaşamasına 'izin verdiği' iddialarını yalanladı

Oyuncu Will Smith, şarkıcı August Alsina'nın "Smith, eşi Jada Pinkett Smith'le ilişki yaşamama onay verdi" iddialarını yalanladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Alsina, The Breakfast Club'la yaptığı söyleşide bir zamanlar Pinkett Smith'le ilişkisi olduğu yönündeki söylentilere cevap verdi. Alsina, I Am Legend filminin 51 yaşındaki başrol oyuncusu Will Smith'in , Pinkett Smith'le olan evliliğinin romantik olmayan bir “hayat arkadaşlığı” olarak tanımladığı şeye “dönüştükten” sonra, ikisi arasındaki ilişkiye onay verdiğini söyledi.

Alsina “Gerçekten de Will Smith ile oturdum ve konuştuk. Bana izin verdi" diye konuştu. Pinkett Smith'in temsilcisi Alsina'nın iddialarının “kesinlikle doğru olmadığını” söyledi. Will Smith'in temsilcileri de iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Şarkıcının, 48 yaşındaki Pinkett Smith'le ilk defa 2015'te, oğlu Jaden Smith vasıtasıyla tanıştığı söyleniyor. Alsina ve Pinkett Smith arasında olası bir romantik ilişkiye dair haberler, şarkıcının 2019 tarihli şarkısı "Nunya"nın klibinde oyuncunun göbek adını taşıyan birinden esrarengiz "bir mesaj almasının" ardından çıkmıştı.