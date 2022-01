Will Smith: Bir dönem o kadar çok seks yaptım ki beni hasta etti

Oyuncu Will Smith, biyografi kitabında bir dönem yaşadığı ayrılık sonrasında çok fazla seks yaptığı ve bunun sonunda hasta olduğunu anlattı.

The Independent’ta yer alan habere göre, oyuncu Will Smith’in yaşamını anlattığı kitabı “Will” çıktı. Will Smith, kitapta 16 yaşında yaşadığı ilk ilişkisini ve ayrılık sürecini de anlattı.

Smith, ayrılık sonrası dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Umutsuzca rahatlamaya ihtiyacım vardı ancak kalp kırıklığının ilacı yok. Alışveriş ve coşmuş sekse yöneldim”

Smith, “Çok fazla kadınla seks yaptım ve bu durum benim varoluşuma o kadar uygun değildi ki orgazm olmaya psikosomatik bir tepki göstermeye başladım” dedi.

Smith, bir noktada seksin kusmasına neden olduğunu belirtti.