'Wild' yılın en feminist filmi seçildi

Kadınların sinema sektöründeki varlığına dikkat çekmek için yapılan Bechdel Testi’nden, Oscarlı oyuncu Reese Witherspoon’nun rol aldığı Wild filmi geçti. Bu yılın ‘En Feminist’ filmi seçilen Wilde, cesur bir kadının ABD’yi baştan başa kat eden yolculuğu anlatılıyor.

Britanya’da düzenlenen Bath Film Festivali’nde yılın feminist filmleri belli oldu. Toplam 42 filmin Bechdel testine tabi tutulduğu festivalde, 17 film geçer not almayı başardı. Bechdel testi, ABD’li karikatürist Alison Bechdel tarafından 1985’te bir sinema filmine sorduğu şu sorularla hayata geçti: Bir filmde en az iki kadın karakter bulunuyor mu? Bu kadınlar, erkekler dışında farklı konularda diyalog kuruyor mu? Buna göre, Reese Witherspoon’nun başrolünde yer aldığı Wild filmi, festivalin en feminist filmi seçildi.



Yerçekimi sınıfta kaldı



The Guardian’da yer alan habere göre, Cherly Strayed tarafından kaleme alınan ve yazarın kendi yaşam öyküsünden kesitler sunan Wild’da, Strayed’in sancılı bir boşanma ve annesinin ölümü üzerine ABD’nin batısına doğru yürüyerek kat ettiği içsel bir yolculuk anlatılıyor.

Bath Film Festivali yöneticisi Holly Tarquini, başrolünde Oscarlı oyuncu Sandra Bullock’un yer aldığı The Gravity/ Yerçekimi filminin Bechdel kriterlerine yanıt veremediğini, bu yüzden filmin festivalden elendiğini açıkladı. Tarquini, “Sandra Bullock’un güçlü bir kadın karakterine hayat verdiği The Gravity/ Yerçekimi filminde tek kadın olmasından ötürü geçer not alamadı” dedi.