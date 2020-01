Wikipedia’ya erişim engellendi

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye’den erişim engellendi. Yasağın nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken NTV'nin haberine göre, Türkiye ile IŞİD'in aynı zeminde gösteren içeriklerin sebep olduğu öne sürüldü. Ayrıca ABD merkezli kuruluşun Türkiye'de temsilcilik açmaması da nedenler arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.

Kişilerin katkısıyla olarak oluşturulan 'özgür ansiklopedi' mottosuna sahip Wikipedia'ya Türkiye'den erişim bugün itibariyle engellendi. Erişim engeli sitenin Türkçe kısmını kapsamakla kalmayıp bütün diller için uygulanıyor.



E-Devlet portalından sorgulama yapıldığında, “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” deniliyor.



BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:



“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”