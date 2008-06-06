Wikipedia'nın pabucu dama atılıyor

Larousse Yayınevi yetkilileri, kendi ansiklopedilerinin "katılım ansiklopedisi Wikipedia"dan daha farklı olacağını, Larousse'a makale yazacak kullanıcıların kimliklerinin mutlaka belli olması gerektiğini, bu makalelerin de ancak yazarları tarafından değiştirilebileceğini belirtti.



Larousse Yayınevi, ansiklopediye nitelikli katkıda bulunacak internet kullanıcılarını şöhret ve güvenilirliğiyle cezbetmeyi tasarlıyor. Le Robert yayınları da yılın ikinci yarısında Fransızca sözlüğünü ücret karşılığında internette kullanıma sunacak. İnternetin bir numaralı araştırma motoru Google ise "Knol" adını verdiği internet ansiklopedisini hazırlıyor. Kimliği belli kullanıcıların hazırlayacağı ansiklopediye reklam da alınacak. Kısacası Wikipedia, artık eskiden olduğu kadar rahat olamayacak; zira rakipleri hiç de yabana atılacak isimler değil.