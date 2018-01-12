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Dünya

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi

Assange'ın destekçilerine, Ekvador Büyükelçiliği önünde toplanma çağrısı yapıldı

28 Mart 2018 22:58

Yaklaşık 6 yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın internet erişiminin kesildiği belirtildi. Assange’ın ziyaretçilerle de görüşmesinin engellendiği kaydedilirken, Londra’daki destekçilerine büyükelçilik binası önünde toplanma çağrısı yapıldı. 

Megaupload dosya paylaşım sisteminin eski sahibi Kim Dotcom’un Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Julian Assange’ın interneti kesildi ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmiyor. Eğer Londra’daysanız lütfen en kısa sürede Ekvador Büyükelçiliği’nin önünde toplanın ve Julian’ın yeniden internete ulaşmasını talep edin” ifadelerine yer verildi. 

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