WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi

Yaklaşık 6 yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın internet erişiminin kesildiği belirtildi. Assange’ın ziyaretçilerle de görüşmesinin engellendiği kaydedilirken, Londra’daki destekçilerine büyükelçilik binası önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Megaupload dosya paylaşım sisteminin eski sahibi Kim Dotcom’un Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Julian Assange’ın interneti kesildi ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmiyor. Eğer Londra’daysanız lütfen en kısa sürede Ekvador Büyükelçiliği’nin önünde toplanın ve Julian’ın yeniden internete ulaşmasını talep edin” ifadelerine yer verildi.

URGENT ASSANGE ALERT



Julian Assange has had his Internet disconnected and is not allowed any visitors



If you’re in LONDON please gather immediately outside the Ecuadorian Embassy



Demand “Reconnect Julian”

Until Julian is back online

Thank you



