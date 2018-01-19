WikiLeaks kurucusu Assange: Trump'ın 'Yalan Haber Ödülü'nü 15 Temmuz'da 'Erdoğan kaçtı' haberini yapan NBC almalı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 'Yalan Haber Ödülleri' hakkında ilginç bir yorum yaptı. “Yalan Haber Ödülleri'nde birinciliğin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, girişimi destekler nitelikte yayın yapan NBC televizyonunun alması gerektiğini” söyleyen Assange, “NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" mesajını paylaştı.

Assange, ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı ve Cumhuriyetçi Parti'nin internet sitesinde yayınlanan 'Yalan Haber Ödülleri' listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığı mesajla açıkladı.

“NBC, Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı”

AA’nın konuya ilişkin İngilizce haberini paylaşan Assange "Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok" ifadesini kullandı. Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" değerlendirmesinde bulundu.