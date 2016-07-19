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WikiLeaks: Yayımlayacağımız belgeler AKP'ye hem yardımcı olacak hem de zarar verecek

"İlk aşamada 300 bin e-posta ve 500 bin belge yayımlanacak"

19 Temmuz 2016 15:44

Dünya kamuoyunun ismini ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarını yayımlamasıyla duyduğu Julian Assange önderliğindeki WikiLeaks, Türkiye'deki "siyasi güç yapısına" dair yayımlanacak belgelerle ilgili açıklama yaparak, belgelerin AKP'ye "hem yardımcı olacağını hem de zarar vereceğini" öne sürdü.

Türkiye'deki "siyasi güç yapısı" ile ilgili 100 bin belge yayımlayacağını açıklayan Wikileaks, Twitter üzerinden belgelerle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Belgelerin "AKP karşıtı ya da yanlısı" olmadığını öne süren Wikileaks, belgelerin yalnızca "doğruyu gösterdiğini" öne sürdü.

Yayımlanacak belge sayısının 100 bin olmadığını da açıklayan Wikileaks, ilk aşamada 300 bin e-posta ve 500 bin belge yayımlanacağını duyurdu.

Twitter hesabından yapılan açıklamalarda "AKP destekçileri dikkatini versin" denilerek, belgelerin AKP'ye "hem yardımcı olacağı hem de zarar vereceği" söylendi. Açıklamada "her şeyi öğrenmeye hazır mısınız?" dendi.

E-postaların hangi kuruma ait olduğuna dair anket de koyan Wikileaks şıklara, "FETÖ, MİT, NSA" ve "AKP"yi ekledi.

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