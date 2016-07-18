WikiLeaks: Türkiye'nin siyasi güç yapısıyla ilgili 100 bin dökümanı yayımlayacağız

Dünya kamuoyunun ismini ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarını yayımlamasıyla duyduğu Julian Assange önderliğindeki WikiLeaks, Türkiye'nin siyasi güç yapısıyla ilgili 100 bin dökümanı yayımlayacaklarını resmi Twitter sayfasında duyurdu. "WikiLeaks, Türkiye'nin siyasi güç yapısıyla alakalı 100 bin dökümanı yayınlamaya hazırlanıyor" denen tweet'te Türkiye Darbesi anlamına gelen #TurkeyCoup hashtag'i de kullanıldı.

Ayrıca atılan Türkçe tweet'in İngilizcesi ise Twitter sayfasında sabitlendi.

WikiLeaks, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Büyükelçileri ile olan yazışmalarına ait 250 binden fazla belgeyi yayınlayıp gündeme gelmişti.