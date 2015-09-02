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Yaşam
Deutsche Welle

'Wi-Fi alerjisi' erken emeklilik sebebi sayıldı

Elektrikli cihazların yaydığı manyetik dalgalar sağlığını bozduğu için dağlarda ücra bir köşeye çekilen Fransız kadına mahkeme maaş bağlanmasına karar verdi. Karar binlerce kişi için emsal teşkil edebilir.

02 Eylül 2015 20:04


Fransa'nın Toulouse şehrinde bir mahkeme, 39 yaşındaki radyo çalışanı Marine Richard'ın devletten mali yardım talebiyle yaptığı başvuruyu ele aldı.

Marine Richard, başvurusunda cep telefonu, TV ve bilgisayar modemi gibi elektrikli cihazların yakınında baş ağrısına yakalandığını, bulantı ve çarpıntı hissettiğini söyledi.

Bünyesinin elektrikli cihazlara gösterdiği aşırı tepki nedeniyle çalışamadığını belirten Marine Richard, 5 yıl önce Marsilya'daki evini boşaltarak Fransa'nın güneybatısında dağlık bir alanda bulunan bir ahırda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

'Karar binlerce kişi için emsal teşkil edebilir'

Mahkeme Marine Richard'ın durumunu bir hastalık olarak kabul etmemekle birlikte durumunun çalışmaya elvermediğini kabul etti. Mahkeme heyeti kendisine üç yıl boyunca aylık 800 euro maaş bağlanmasına karar verdi. 3 yıllık süre sonunda Marine Richard'ın durumu yeniden değerlendirilecek.

Marine Richard'ın avukatı Alice Terrasse, elektromanyetik alanlara aşırı duyarlılık gösteren binlerce kişi bulunduğunu, mahkemenin kararının emsal teşkil edeceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü nasıl değerlendiriyor?

Kısaca EHS olarak anılan elektromanyetik alanlara aşırı duyarlılığın baş ağrısı, halsizlik, stres, uyku bozukluğu, deride kızarma, karıncalanma ve yanma hissi, kas ağrısı ve buna benzer birçok sağlık sıkıntılarına yol açtığı savunuyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu iddia henüz bilimsel oarak kanıtlanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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