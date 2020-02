WHO: Küresel antibiyotik kullanımındaki büyük farklılıklar var

Sibel Deniz / İstanbul, 15 Kasım (DHA) –Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı raporunda, dünya çapında antibiyotik kullanımında büyük bir farklılıklar olduğu görüldü.

WHO, 2016’dan bu yana ülkelere, antibiyotik tüketimlerini izleyebilmelerinde yardım ediyor. Bu tarz bir denetim, ilaçların nasıl ve neden kullanıldığının izini sürebilir ki bu da, ilaçlara karşı oluşan direnci kontrol altına almak için düzenlenen kampanyaların işini kolaylaştırabilir.

Ancak, Discover\'ın haberine göre, WHO tarafından yapılan bu denetime rağmen, düşük gelirli ülkelerdeki antibiyotik kullanımıyla ilgili çok az şey biliniyor.

WHO’nun yayınladığı raporda aşağıdaki bulgulara yer verildi:

- Belgelenen tüketim oranları ülkeler arasında 16 kata kadar değişim gösteriyor.

- Antibiyotik kullanımının, günde bin kişi başına 4.4 günlük dozdan 64.4’e kadar değişkenlik gösteriyor.

- Antibiyotik direncine neden olma olasılığı en yüksek olan geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı, bazı ülkelerde toplam antibiyotik kullanımının yüzde 20’sinden daha azken, diğer ülkelerde ise yüzde 50’den daha fazla olduğu görülüyor.

- Buna zıt olarak, sadece belirli enfeksiyonlarda birden fazla ilaca karşı direnç gösteren

bakterilere karşı son çare olarak kullanılan “rezerv” antibiyotik kullanımı, toplam antibiyotik

kullanımının yüzde 2’sinden daha azını oluşturuyor.

Bu bulgulara bakıldığında bazı ülkelerin ilaca gerekli erişimi yokken, diğer ülkelerin ise muhtemelen gereksiz ilaç kullanıyor olabileceği ortaya çıkıyor.