Whitney Houston'ın ölümünden sekiz yıl sonra hologram konser turnesi başlıyor

Dünyanın en iyi sesleri arasında gösterilen, sekiz yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Whitney Houston, ölümünden sekiz yıl sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ünlü sanatçı, yüzlerce saatlik sahne performanslarından oluşturulan hologram görüntüsüyle turneye başlıyor.

NTV'nin haberine göre, 49 yaşında yaşamını yitiren Houston'ın hologram görüntüsü ile yapılacak turne, bugün İngiltere'de başlıyor. Önce Avrupa, ardından ABD'de yapılacak turnenin nisan ayı başına kadar sürmesi bekleniyor. Houston'ın kardeşinin eşi ve aynı zamanda eski menajeri olan Pat Houston, "Şimdi doğru zaman" diyerek, hologram konserlere karar verdiklerini belirtti. Whitney Houston'ın hologram görüntüsüyle sahneye yansıtılacağı konserlerde gerçek dansçılar ve gerçek orkestra sahnede yer alacak. Konserlerde, ünlü şarkıcının hit eserleri How Will I Know, Saving All My Love For You ve I Will Always Love You'nun yanı sıra ilk kez 30 yıl önce kaydettiği Higher Love gibi daha az bilinen şarkıları da seslendirilecek. Yapımı beş yıl önce tasarlanmaya başlanan hologram konser için Houston'ın yüzlerce saatlik sahne performanslarından görüntüler kullanılarak ve geliştirilmiş yazılım sentezleriyle sanatçının turne görüntüsü yaratıldı.