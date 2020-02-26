T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Whitney Houston'ın ölümünden sekiz yıl sonra hologram konser turnesi başlıyor

26 Şubat 2020 17:19

Dünyanın en iyi sesleri arasında gösterilen, sekiz yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Whitney Houston, ölümünden sekiz yıl sonra yeniden sahneye çıkıyor. Ünlü sanatçı, yüzlerce saatlik sahne performanslarından oluşturulan hologram görüntüsüyle turneye başlıyor.

ETİKETLER

Whitney HoustonWhitney Houston hologramhologram konserWhitney Houston konserWhitney Houston turnehologram turne
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24