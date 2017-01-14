WhatsApp'te güvenlik hatası bulundu

İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesinin haberine göre şifreleme uzmanları Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma servisinde bulunan bir güvenlik hatasını ortaya çıkardı. Facebook, WhatsApp mesajlarını kimsenin hatta şirketin kendi çalışanlarının bile okuyamayacağını söylerken, son araştırmalar WhatsApp'in uyguladığı şifreleme protokolü nedeniyle mesajları okuyabileceğini gösterdi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde kriptoloji araştırmacısı olan ve WhatsApp'teki güvenlik hatasını ortaya çıkaran Tobias Boelter The Guardian'ın haberini DW'ye doğruladı.

Boelter "WhatApp'in yüksek riskli kullanıcıları, yani çok hassas bilgi paylaşımında bulunan insanların kesinlikle endişelenmesi gerekiyor. Hükümetler WhatsApp'e iletişimlerini görebilmesi için talimat verebilirler. WhatsApp'te hedeflenen mesajları görebilir" şeklinde konuştu.

Bu güvenlik hatasının WhatsApp kullanıcıları arasında iletişimin üçüncü kişiler tarafından görülememesi için değişimi ve doğrulaması yapılan güvenlik anahtarlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Boelter'e göre, çevrim dışı WhatsApp kullanıcıları için yeni şifreleme anahtarları WhatsApp veya üçüncü kişiler tarafından üretebilir.

Boelter, nisan ayında yazdığı bir blog yazısında "Kapalı kaynaklı kripto yazılımı yanlış bir yöntem. En nihayetinde bu, potansiyel olarak kötü niyetli kod, bütün şifreli mesajlarımızı yönetiyor. Bir sonraki sefer FBI şifresi çözülmüş mesajları doğrudan FBI'a göndermesi için Apple'dan değil WhatsApp'ten kodlarının bir bölümünü göndermesini isteyecek" tespitinde bulunmuştu.

Gizlilik ve güvenlik özellikleri nedeniyle WhatsApp bugüne kadar aktivistlerden diplomatlara kadar birçok kesimin kullandığı bir uygulama haline gelmişti. Ancak WhatsApp'teki bu güvenlik hatasının düşünce özgürlüğüne yönelik büyük bir tehdit olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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DW/SSB/HS