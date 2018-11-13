WhatsApp'tan uyarı: Otomatik olarak silinecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldığı karar ile gündemde.



WhatsApp, verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu.



WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu.



Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor.

