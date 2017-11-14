WhatsApp'tan iPad kullanıcılarına iyi haber

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan iPad kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Akıllı telefon ve web kullanıcılarına hizmet veren WhatsApp yakında iPad'lerde de kullanılabilecek.

NTV'de yer alan habere göre WhatsApp'ın masaüstü sürümünün 0.2.6968 güncellemesinde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp'a iPad'e özel bir sürümü geliyor. iPad için üçüncü parti uygulamalara mecbur olan kullanıcılar söz konusu adımın atılması ile ilk defa resmi WhatsApp uygulamasına kavuşacak. Ancak WhatsApp'tan henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz?

İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

Kalın, üstü çizgili ve italik

Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

WhatsApp'ın nu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsada, çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.

Emoji taraması

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.

Dakik hesaplamalar

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

Grup sohbetlerini sessize alın

Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

Paranız cebinizde kalsın

“Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz.

"Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

Otomatik yüklemeleri durdurun

Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz.

Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

Referans için önemli mesajları işaretleyin

Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

Dizüstü Whatsapp

WhatsApp’ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün.

Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

Yanıtlamayı kendinize hatırlatın

Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz.

Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

Favori sohbetlerinizi uygulamanın başına koyun

Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün.

Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.