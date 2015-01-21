Whatsapp'tan 24 saat erişim yasağı

Whatsapp'ın adını kullanan üçüncü parti uygulamalar Whatsapp'ın filtresine takıldı; kullanıcılar 24 saat erişim engeliyle karşılaştı.

Popüler sohbet uygulaması Whatsapp'ın yan sürümleri her ne kadar bazı kullanıcılar için cezbedici olsa da, Whatsapp için durum pek de öyle değil. Özellikle Whatsapp Plus başta olmak üzere Whatsapp'a farklı renk seçenekleri ve özellikler ekleyen bu yan uygulamaları kullananlar dün itibariyle 24 saat erişim engeliyle karşılaştı.

Google Play Store'da da yok

Whatsapp Plus isimli uygulama aslında Google Play Store'da dahi yer almayan bir uygulama. Ancak kullanıcılar Whatsapp'ın gelişmiş sürümü olarak gördüklerinden bu yan uygulamayı kullanmayı yeğliyor. WhatsApp, sıkça sorulan sorular bölümünde bu uygulama ile hiç bir bağlantılarının olmadığını gayet açık bir şekilde belirtmiş durumda.

Yapılan açıklamalara rağmen hala bu uygulamayı kullanmaya devam edenler ise 24 saatlik erişim engeli ile karşılaştılar. Eğer sizde erişim engeli ile karşılaşmak istemiyorsanız Google Play'de yer alan resmi WhatsApp uygulamasını kullanmalısınız.

WhatsApp'da geçici engellemeye neden olabilecek diğer durumlar ise şu şekilde:

- Adres defterinde numaranız kayıtlı olmayan kişilere çok fazla mesaj göndermek. Tüm WhatsApp kişilerinizden mevcut telefon numaranızı adres defterlerine eklemelerini rica edin.

- Kısa bir süre içerisinde birçok kişi tarafından engellenmek. Sadece sizden mesaj almak isteyen kişilerle iletişim kurduğunuzdan emin olun.

- Adres defterinde numaranız kayıtlı olmayan kişilerle çok fazla grup oluşturmak. Tüm WhatsApp kişilerinizden mevcut telefon numaranızı adres defterlerine eklemelerini rica edin.

- Aynı mesajı çok fazla kişiye göndermek. Aynı mesajı birçok kişiye göndermek için Toplu Mesaj Listeleri'ni kullanın.

- Hizmet Şartlarımızı ihlal etmek.