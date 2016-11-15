Whatsapp'taki "Radyasyon tehlikesi; telefonunuzu kapatın" mesajı asparagas çıktı

Sosyal medya ve özellikle de Whatsapp kullanıcıları dün akşam ilginç bir mesajla karşılaştı. Mesaja göre, gece 00.30 - 03.30 saatleri arasında telefon, hücresel cihaz, tablet vb. cihazların kapatılmaması durumunda radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı söyleniyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Böyle bir tehlike olsa bunu mutlaka NASA Space Weather tahminlerinden görebiliriz, Singapur TV’sinden değil" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iddianın kaynağı Singapur'daki bir TV kanalı olduğu söylendi. Bu mesaj kısa sürede sosyal medya siteleri ve özellikle de Whatsapp'tan yüz binlerce kişiye ulaştı.

"Yüksek radyasyon olacak" iddiası

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bu gece gezegenimiz için 12.30 ile 3.30 arası çok yüksek radyasyon olacaktır. Kozmik ışınlar Dünya'ya yaklaşacaktır. Bu yüzden lütfen cep telefonunu kapat. Cihazı vücudunuza yakın bir yerde bırakmayın, bu ciddi hasara neden olabilir" mesajını değerlendirdi.

Kadıoğlu: Günlük takip ediliyor

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'kozmik ışın' ve 'radyasyon' iddialarıyla ilgili "Artık uzaydaki güneş fırtınaları, ışınım anmolileri, vb olaylar UZAY HAVASI TAHMİNİ şeklinde günlük olarak izlenip takip ediliyor. SPACE WEATHER şeklinde internetten arayıp bunları görebilirsiniz" dedi.

"Böyle bir tehlike olsa..."

Kadıoğlu, "Böyle bir tehlike olsa bunu mutlaka NASA Space Weather tahminlerinden görebiliriz, Singapur TV’sinden değil. Ayrıca AY, Güneş gibi bir ışınım kaynağı değildir. Bütün bunlar ile beraber böyle bir şey doğrı olsa bile bu tür uzay fırtınalarından cep telefonlarından daha önce ve daha çok havacılık sektörü, uzaydaki uydular ve dolayısıyla haberleşme, bankacılık işlemleri ile birlikte petrol boru hatları, vb etkilenir. Bu sektörler bu tür problemlerde zaten uyarılıyor ama şuan bu sektörler icin böyle herhangi ve ciddi bir uyarı yok. Millet olarak maalesef bu tür fısıltı ve radikal haberlere karşı çok ilgiliyiz.." açıklamasında bulundu.