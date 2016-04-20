Whatsapp'ta tuzak mesajlara dikkat!

WhatsApp şu sıralar kullanıcıların canını sıkan bir spam dalgasıyla boğuşuyor. Zincirleme yayılan spam mesajlarının kaynağında bir trojan (virüs) var. Mesaj yoluyla yayılan virüslü mesajı açanların telefonlarındaki bilgiler saniyeler içinde kopyalanıyor. O mesajı görenlerin hemen içeriği silmeleri gerekiyor.

Hürriyet’in haberine göre, kullanıcıların sahtekarlık tuzağına düşmesinin ana nedeni, mesajı gönderen kişinin kim olduğuna bakmamak. Trojan, size sesli mesaj, sohbet, "ödeme", fotoğraf veya video yoluyla ulaşmaya çalışabiliyor. Bu tür içerikleri tanımadığı kişilerden alan WhatsApp kullanıcılarının göndereni engellemesi ve mesajı silmesi gerekiyor.

Elbette tanıdığınız kişilerden gelen dosyalara ve bağlantılara da dikkatle yaklaşmanızda fayda var çünkü arkadaşınızın hesabının trojan'lar tarafından kullanılma ihtimali bulunuyor.

WhatsApp üzerinden gönderilen .zip dosyasını bilgisayarında açanların PC'lerini bir virüs tarayıcısıyla bilgisayarını tam taramadan geçirmesinde, ardından parolalarını değiştirmesinde büyük fayda var.