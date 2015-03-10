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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta sesli arama dönemi

WhatsApp'taki sesli arama özelliği ilk etapta Android işletim sistemi ile çalışan akıllı cihazlarda kullanılabilecek

10 Mart 2015 11:35

2014'te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncelleme ile beraber mobil mesajlaşma uygulamasına arama özelliği geldi.

İlk etapta Android işletim sistemi ile çalışan akıllı cihazlarda kullanılabilen yeni özellik, kullanıcılara Skype ve Viber tarzı bir hizmet sunuyor.

 

Sesli arama özelliği nasıl aktif hale getiriliyor?

 

WhatsApp'ın yeni özelliğini akıllı telefonlarında kullanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken işlem oldukça basit.

Mobil cihazlarından WhatsApp'ın resmi internet sayfasına giren kullanıcılar buradaki download (indir) tuşuna basarak yeni versiyonu cihazlarına yükleyebiliyor.

Yeni özelliğin iOS ve BlackBerry gibi platformlara ne zaman geleceği hakkında ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

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