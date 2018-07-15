WhatsApp'ta kritik değişiklik: İletilen mesajlar görülebilecek!

WhatsApp'a bugün itibariyle WhatsApp`ta yönlendirilen mesajlara "İletildi" ibaresi eklendi. Asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek için hamle yapan WhatsApp , yönlendirilen mesajlara "İletildi" ibaresini ekledi. Böylece bir mesajlaşmaya başka bir mesajlaşmadan içerik (mesaj, görsel veya ses kaydı gibi...) yönlendirildiğinde üzerinde "İletildi" ibaresi yer alacak ve kullanıcılar gelen içeriğin başka bir yerden alıntılandığını anlayacak.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde ayrıca, rahatsız edici grup sohbetleri için de bir düzenleme yapmıştı. Kullanıcılar grup sohbetlerinde, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yalnızca yöneticilerden gelen iletilere izin ver" seçeneklerini kullanarak, kendilerine ulaşan mesajları eleyebilecek.

Yeni özellik sayesinde bir grup kullanıcısı, sohbeti kapatabilir ve yalnızca yöneticiden gelen mesajları görebilir hale gelecek. android (2.18.201) ve ios (2.18.70) kullanıcıları, artık WhatsApp`taki sinir bozucu sohbetlerin çoğunluğundan kurtulabilecek. Yeni Mesaj Gönder" özelliği sayesinde kullanıcılar, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yalnızca yöneticilerden gelen iletilere izin ver" seçeneklerini kullanarak, kendilerine ulaşan mesajları eleyebilecek. Yeni özellik sayesinde bir grup kullanıcısı, sohbeti kapatabilir ve yalnızca yöneticiden gelen mesajları görebilir.

Bu sayede, "Okul Aile Birliği" gibi duyuru gruplarında, normal kullanıcıların yorumlarını eleyebilen kullanıcılar, yalnızca yöneticinin duyurularını okuyabiliyor.