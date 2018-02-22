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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta grup sohbetlerine yeni özellik geliyor

WhatsApp, grup sohbetlerinde grup amaç ve niteliklerini netleştirmek adına "açıklama" özelliği ekliyor

22 Şubat 2018 21:34

Mevcut özelliklerini geliştirmek ve yeni özellikler eklemeyi sürdüren WhatsApp, sohbet gruplarının amaçlarının daha net belirlenebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, bu özellik ile grup açıklamalarını grup bilgisine dokunduğu zaman grup görselinin altında görebilecek. Ayrıca grubun niteliği, amaçları ve kuralları katılımcılara ya da gruba davet edilen kişilere de bildirilmiş olacak.

Grup açıklamaları, şimdilik gruba dahil olan herkes tarafından değiştirilebilir olsa da ilerleyen dönemde gelecek güncellemeler sayesinde değişiklik gerçekleşebilir.

Grup yöneticileri gruba yeni bir kişi eklendiğinde grup açıklaması, sohbet penceresinin üst kısmında bir kutucuk olarak gösterilecek. Bu sayede yeni katılımcılar grup açıklamalarını dikkate almayı ihmal etmeyecek. 

Grup açıklamaları, yalnızca katılımcılara ek olarak gruba davet edilen kullanıcılar tarafından da görünebildiği için, açıklamaları grubu tanımlayacak şekilde ifade etmekte yarar var.
 
Bu özellik 2.18.54 Android beta sürümü ile birlikte Android Beta Programı kullanıcılarına sunulmasıyla birlikte ilerleyen zamanda iOS ve Windows Phone cihazlarına da gelmesi bekleniyor. 

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