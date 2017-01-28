WhatsApp’ta ekran görüntüsünü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek mi?

Instagram, Snapchat ve Periscope gibi uygulamalar, ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderiyor. Bu özelliğin Whatsapp için de yapılacağı iddiası ortaya çıktı.

Whatsapp tarafından resmi olarak onaylanmayan bu güncellemenin ise 5 Şubat sonrasında önce Beta kullanıcılarına sonra da tüm kullanıcılara sunulacağı ortaya atılan iddialar arasında.

Webtekno’dan Mert Yamak’ın yazısına göre ise Whatsapp böyle bir değişime gitmeyecek. Yamak’ın yazısının bir kısmı şöyle:

"WhatsApp ise hem kullanıcılarla yaptığı kullanım sözleşmesi gereği bu durumu etik bulmuyor hem de böyle bir şey yaparak kullanıcılarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle -en azından başka bir açıklamaya kadar- WhatsApp'ta ekran görüntüsü aldığınızda karşınızdaki kişiye bildirim gitmeyecek."