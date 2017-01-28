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Bilim / Teknoloji

WhatsApp’ta ekran görüntüsünü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek mi?

"WhatsApp, sözleşme gereği bu durumu etik bulmuyor"

28 Ocak 2017 01:43

Instagram, Snapchat ve Periscope gibi uygulamalar, ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderiyor. Bu özelliğin Whatsapp için de yapılacağı iddiası ortaya çıktı.

Whatsapp tarafından resmi olarak onaylanmayan bu güncellemenin ise 5 Şubat sonrasında önce Beta kullanıcılarına sonra da tüm kullanıcılara sunulacağı ortaya atılan iddialar arasında.

Webtekno’dan Mert Yamak’ın yazısına göre ise Whatsapp böyle bir değişime gitmeyecek. Yamak’ın yazısının bir kısmı şöyle:

"WhatsApp ise hem kullanıcılarla yaptığı kullanım sözleşmesi gereği bu durumu etik bulmuyor hem de böyle bir şey yaparak kullanıcılarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle -en azından başka bir açıklamaya kadar- WhatsApp'ta ekran görüntüsü aldığınızda karşınızdaki kişiye bildirim gitmeyecek."

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