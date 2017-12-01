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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta bağlantı sorunu!

Yaşanan arızanın dünyanın birçok noktasında erişim sorununa neden olduğu tespit edildi

01 Aralık 2017 01:15

Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, yaşanan bir arıza nedeniyle kullanılamadı. Yaşanan arızanın dünyanın birçok noktasında erişim sorununa neden olduğu tespit edildi. 

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, dünyanın birçok bölgesinden erişim sorunu yaşanıyor. WhatsApp'ı kullanırken ara ara bağlantı sorunu yaşayan ve hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getiriyor.

Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan sorunun saat 21:00'den itibaren bölge bölge olmak üzere arttığı da kullanıcıların raporladığı durumlardan biri.

BTK'dan açıklama

Yapılan açıklamada, "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı" denildi.

Normale döndü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden, "USOM Whatsapp servislerindeki kesintinin sona erdiğini ve akışın normale döndüğünü raporladı." mesajını paylaştı.

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