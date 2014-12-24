Whatsapp'ın sesli arama özelliği nasıl olacak?

Hollanda merkezli web sitesi AndroidWorld, WhatsApp'ın kendi sitesinde sesli arama özelliğiyle ilgili yayınladığı metin ve görsel kodlarını "ayıkladı" ve ortaya bu görüntüleri çıkardı.

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp’a sesli arama özelliği geleceği neredeyse 1 yıl önce duyuruldu. AndroidWorld’ün ele geçirdiği ekran görüntüleri, söz konusu özelliğin nasıl görüneceğini şimdiden gözler önüne seriyor.

Hollanda merkezli web sitesi AndroidWorld, WhatsApp’ın kendi sitesinde sesli arama özelliğiyle ilgili yayınladığı metin ve görsel kodlarını “ayıkladı” ve ortaya bu görüntüleri çıkardı. Hollandalı ekip, özelliğin yüzde 99,9 oranında bu şekilde görüneceğini iddia ediyor.

Görsellere göre sesli arama özelliği, tıpkı WhatsApp’ın ana amacı olan mesajlaşma özelliği kadar sade ve kullanışlı görünüyor. Gelen aramalar “cevaplamak için kaydırın” şeklinde açılabildiği gibi mesajla yoluyla da cevap verilebiliyor. Aramalar aynı zamanda, daha sonra dinlemek üzere kayıt altına alınabiliyor.