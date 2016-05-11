Whatsapp'ın masaüstü sürümü nasıl kullanılır?

Whatsapp'ın mobil uygulamasının ardından bilgisayarlar üzerinde çalışan masaüstü sürümünü kullanıcıların hizmetine sundu. Uygulama şu an Windows 8'in altı Windows sürümlerinde çalışmıyor. Yeni sürüm Windows ve Mac OS kullananların QR kodunu taratmaları gerekiyor; tıpkı Whatsapp Web'de olduğu gibi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Whatsapp; Windows 8, Windows 10 ve Mac OS X 10.9 (Mavericks) ve üstü sürüm işletim sistemleri için kendi uygulamasını bu sabah yayınladı. Kullanıcılar, uygulama ile birlikte bilgisayar başında çalışmalarını sürdürebilecek.

Whatsapp'ın uygulamasının bilgisayarlara gelmesiyle birlikte artık tarayıcı kullanma zorunluluğu da kalmadı; zira uygulama arkaplanda çalışacağından kullandığınız tarayıcıda bir sekmeyi Whatsapp için ayırmak gerekmeyecek.

Whatsapp uygulaması nasıl kullanılır

Uygulama şu an Windows 8'in altı Windows sürümlerinde çalışmıyor. Yeni sürüm Windows ve Mac OS kullananların QR kodunu taratmaları gerekiyor; tıpkı Whatsapp Web'de olduğu gibi. Böylece Whatsapp'a bağlandığınızda bildirimler de aynen diğer uygulamalarda olduğu gibi ekranın sağ alt bölümünde görülecek.



