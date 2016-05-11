T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp'ın masaüstü sürümü nasıl kullanılır?

Uygulamanın bilgisayarlara gelmesiyle birlikte artık tarayıcı kullanma zorunluluğu da kalmadı

11 Mayıs 2016 12:03

Whatsapp'ın mobil uygulamasının ardından bilgisayarlar üzerinde çalışan masaüstü sürümünü kullanıcıların hizmetine sundu. Uygulama şu an Windows 8'in altı Windows sürümlerinde çalışmıyor. Yeni sürüm Windows ve Mac OS kullananların QR kodunu taratmaları gerekiyor; tıpkı Whatsapp Web'de olduğu gibi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Whatsapp; Windows 8, Windows 10 ve Mac OS X 10.9 (Mavericks) ve üstü sürüm işletim sistemleri için kendi uygulamasını bu sabah yayınladı. Kullanıcılar, uygulama ile birlikte bilgisayar başında çalışmalarını sürdürebilecek.

Whatsapp'ın uygulamasının bilgisayarlara gelmesiyle birlikte artık tarayıcı kullanma zorunluluğu da kalmadı; zira uygulama arkaplanda çalışacağından kullandığınız tarayıcıda bir sekmeyi Whatsapp için ayırmak gerekmeyecek.

 

Whatsapp uygulaması nasıl kullanılır

 

Uygulama şu an Windows 8'in altı Windows sürümlerinde çalışmıyor. Yeni sürüm Windows ve Mac OS kullananların QR kodunu taratmaları gerekiyor; tıpkı Whatsapp Web'de olduğu gibi. Böylece Whatsapp'a bağlandığınızda bildirimler de aynen diğer uygulamalarda olduğu gibi ekranın sağ alt bölümünde görülecek.

 

ETİKETLER

whatsappbilgisayarmasaüstü sürümühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24