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Bilim / Teknoloji

Whatsapp’ı smiley göndererek çökertmek mümkün mü?

Uygulamanın 4000 smiley göndererek çökertilebileceği keşfedildi

25 Aralık 2015 11:34

Telefon ve bilgisayar üzerinden mesajlaşma imkanı sunan Whatsapp’ta, 4000 smiley göndererek uygulamanın kilitlenerek çökebileceği keşfedildi.

Hürriyet’in haberine göre hata Indrajeet Bhuyan isimli bağımsız bir araştırmacı tarafından bulundu. Bhuyan, bir hedefe 4000 smiley ifadesi gönderilerek uygulamanın kilitlenip çökmesine neden olunabileceğini keşfetti. Bu durum WhatsApp'ta özel karakter seti kullanılarak yazılmış 2000 kelimelik bir mesajı aldıktan sonra oluşan çökme hatasından faklı değil. Bu açık da geçtiğimiz yıl Bhuyan tarafından tespit edilmişti.

WhatsApp geçen yıl mesajlarda izin verilen karakter miktarını sınırlayarak hatayı düzeltmişti. Ne yazık ki mesajlaşma uygulamasının arkasındaki geliştiricilerin smiley ifadeleri için benzer sınırlamaları koymayı unutmuş olması, bu açığın Indrajeet Bhuyan tarafından istismar edilmesinin önünü açmış oldu.

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