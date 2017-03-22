WhatsApp'ı 7 gün boyunca kullanamayabilirsiniz

Whatsapp'a yakın zamanda yeni bir doğrulama sistemi geldi. Ayarlar>hesap>iki aşamalı doğrulama sekmelerine tıkladıktan sonra burada açılan ekranda kullanıcılar şifre belirleyebilecek. Bu özelliği kullanmak zorunlu değil. WhatsApp bu önlemi kullanıcıların isteğine bırakıyor. Fakat güvenliği artırmak istediğinizde oluşturmak istediğiniz şifreyi unutmamanız gerekiyor. Zira WhatsApp bu konuda çok katı kural uyguluyor.

İki adımlı doğrulama özelliğini kullanmak istediğinizde 6-haneli dijital şifre oluşturuyorsunuz. Telefon değiştirdiğinizde veya WhatsApp'ı telefonunuza yeniden kurduğunuzda, WhatsApp sizden SMS onayının yanı sıra bu 6-haneli şifreyi de istiyor. Şifreyi unutursanız WhatsApp'ı 7 gün süreyle kullanamıyorsunuz. 7 günün sonunda ise tüm geçmiş yazışmalar silinerek SMS onayı ile uygulamaya erişebiliyorsunuz. Şifreyi unutma riskine karşı WhatsApp'ın e-mail alternatifi de bulunuyor. İki adımlı doğrulama özelliğini kullanmak istediğinizde uygulama size isteğe bağlı olarak e-mail adresi soruyor. Şifreyi unuttuğunuzda e-mail ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Fakat e-mail adresi belirtmediyseniz WhatsApp 7 gün boyunca kullanılamıyor.



Whatsapp'ın vazgeçemeyeceğiniz en müthiş 6 özelliği!

Whatsapp için sunulan ve herkesin kullanmadığı bu 6 müthiş özellik, tüm kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak. WhatsApp, sunmaya başladığı yeni özelliklerle bir mesajlaşma uygulamasından çok, sosyal ağ uygulamasına benzemeye başladı. Bazı kullanıcılar, WhatsApp'ın sosyal ağ olarak Twitter'ı yendiğini bile düşünüyor. Bu yazımızda ise WhatsApp'ın son zamanlarda sunmaya başladığı yeni özellikleri size hatırlatmak istedik. İşte WhatsApp'taki değişimi gösteren 6 yeni özellik.

1. WhatsApp status

SnapChat veya Instagram'ın Stories özelliğini kullananların yabancılık çekmeyeceği bu işlev, tüm arkadaşlarınızla görsel bir mesaj paylaşmanıza izin veriyor. Paylaştığınız video, GIF veya fotoğrafın üzerine yazı yazabiliyorsunuz ve bu mesajınız, 24 saat boyunca kişi listenizdeki herkese görünüyor (gizliliği düzenlemeniz mümkün).

2. İki adımlı oturum açma

WhatsApp hesabınızın ele geçmesinin önüne sağlam bir engel koymak istiyorsanız, bu seçeneği etkinleştirmelisiniz. Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama yolunu izleyin ve ekrandaki talimatları izleyin. Unutmayacağınız, telefon numaranızla ve doğum tarihinizle ilgisi olmayan bir kod seçin. Merak etmeyin, WhatsApp her defasında bu kodu girmenizi istemiyor.

3. Numara değiştirme

Telefon numaranızı değiştirdiyseniz, aynı WhatsApp hesabını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayarlar > Hesap > Numara değiştir yolunu izleyin ve talimatları takip edin. Bu işlemden önce sohbetlerinizi Ayarlar > Sohbetler > Sohbetleri yedekle yolunu izleyerek yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.

4. GIF arama ve paylaşma

İnternetin vazgeçilmez parçalarından animasyonlu GIF'ler için destek, kısa bir süre önce WhatsApp'a geldi. Emoji simgesine, ardından GIF düğmesine dokunun. GIF aramak için sohbet penceresini terk etmenize gerek duymuyorsunuz. Elbette kendi GIF'lerinizi de paylaşabilirsiniz.

5. iPhone'da çevrimiçi mesaj gönderme

iPhone sahipleri, uzun süre Android'de sunulan bir işlevden mahrum kaldılar: Çevrimdışı mesajlaşma. Ancak artık iPhone sahipleri de çevrimdışıyken mesaj yazabiliyor ve internet bağlantısı sağlandığında mesajlarını otomatik olarak iletebiliyorlar.

6. Daha çok fotoğraf paylaşın

WhatsApp, bir kerede gönderebileceğiniz fotoğraf sayısını da artırdı. Eskiden bir kerede 10 fotoğraf gönderebilirken şimdi, bir kerede 30 fotoğraf gönderebiliyorsunuz.