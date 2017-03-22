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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a yeni durum güncellemesi

WhatsApp'ın yazılı durum güncellemesini kaldırması kullanıcıların tepkisini çekmişti

22 Mart 2017 00:21

Snapchat benzeri durum güncellemesine geçiş yapan WhatsApp, kullanıcıların şikayetleri üzerine eski tip metin olarak durum güncellemesi yapılacağına izin veren yazılımı geri döndürdü.

Android'e gelen güncellemeyle 'WhatsApp durum' geri döndü. Güncellemenin açıklamasında “Hakkımda özelliği ile, profilinizde yeniden sadece metin olarak bir güncelleme paylaşabilirsiniz. Düzenlemek için Ayarlar'a ve ardından profil isminize dokunun” denildi. Yeni açılan ekranda 'Seçili olan' sekmesinin yanındaki kaleme tıklayarak yazılı veya emojili olarak durumunuzu yazabilir ve buradan istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Ayrıca isterseniz altında yer alan Listeden seç bölümünden hazır durumlardan birini seçebilirsiniz.

Müsait, Meşgul, Okluda, Sinemada, İşte, Pil bitmek üzere, Konuşamam, yalnızca WhatsApp, Toplantıda, Spor salonunda, Uyuyor, Sadece Acil Aramalar durum seçenekleri mevcut.

WhatsApp ayrıca snapchat benzeri durum güncellemesini de kullanmaya devam edecek.

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