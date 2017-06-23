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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Yeni güncellemeden sonra kurulum dosyaları gönderilebilecek mi henüz bilinmiyor

23 Haziran 2017 12:50

Kullanıcı sayısı 1 milyardan fazla olan sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp,  yayınlayacağı güncelleme ile daha da işlevsel hale gelmeye hazırlanıyor. Artık, WhatsApp üzerinden her formattaki dosya gönderilebilecek. Yeni özellik şu anda test aşamasında.

iOS için 128 MB, Android için 100MB sınır

Sol'da yer alan habere göre; gönderilecek dosyaların tam nitelikleri henüz belli olmasa da boyutlarında bir kısıtlama getirilmesi bekleniyor. iOS kullanıcılarına 128 MB, Android kullanıcılarına ise 100 MB sınırının getirileceği belirtilen yeni güncellemeden sonra, kurulum dosyaları gönderilebilecek mi henüz bilinmiyor.

Söz konusu kurulum dosyalarının gönderilmesi kulağa hoş gelse de durumu güvenlik açığı haline getirebilecek kötü niyetli insanların da önünü açmış oluyor. Buna ek olarak web tarayıcı üzerinden WhatsApp Web ile kullanıcılarına hizmet sunan mesajlaşma devi, söz konusu kanal üzerinden de 64 MB sınırı getireceği belirtiliyor.

 

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