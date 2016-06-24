WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp, çok yakında etiketleme özelliğini kullanıma sunacak. Peki, WhatsApp etiketleme özelliği nasıl çalışacak ve ne işe yarayacak?

WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğundan, grup konuşmaları da uygulamanın en önemli parçalarından. Bu grup konuşmaları bazen çok can sıkıcı olabilseler de, bazen isteseniz de takip edemiyorsunuz.

Grup konuşması içerisinde bir kişiye ulaşmak bazen mümkün olmuyor. Tabii ki kişiye özel mesaj atabilirsiniz, ancak konuşma grup içerisinde olması gerekiyorsa kişinin bunu göreceğini garanti edemezsiniz. Ancak son gelen bilgilere göre WhatsApp bu durumu önlemek için çalışmalar yapıyor.

Grup konuşmaları içerisinde bir kişiye ulaşabilmek için o kişiyi etiketleyebileceksiniz. Örneğin Ahmet'e ulaşmak istiyorsanız @ahmet yazacaksınız ve o kişiye özel bildirim gidecek. Tıpkı Twitter’da yaptığımız gibi, ancak daha çok Slack benzeri bir uygulama.

Yeni gelecek özelliklerden bir diğeri ise grup konuşması daveti. Normalde WhatsApp’ta grup kurulduğunda eğer grubu kuran kişide olması gereken tüm kişiler yoksa bir problem var demekti. Yönetici, diğer kullanıcıları tek tek seçerek eklemek durumundaydı. Geliştirilen özellikle birlikte bu zahmet de giderildi.

Grup davetiyesi, link veya benzeri bir bağlantı şeklinde olacak. Gruba katılmasını istediğimiz kişiye bu bağlantıyı verdiğimiz zaman kişi gruba katılabilecek. Tabii ki burada ne tür bir güvenlik önlemi alır, henüz bilinmez.

Bu bahsettiğimiz özellikler, WhatsApp’ın beta sürümlerinde.

Henüz normal kullanıcılar için sunulmayan özelliklerin yakın zamanda sunulması bekleniyor.