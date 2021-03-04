Whatsapp Web'e görüntülü ve sesli konuşma özelliği geldi

Whatsapp, web sürümüne yeni güncelleme getirdi. Kullanıcıların sesli ve görüntülü aramalar yapmasını sağlayan özellik duyuruldu.

Uygulamanın macOS ve Windows için sunulan uygulamasıyla ilgili bir açıklama yapan şirket, kullanıcıların artık bu masaüstü uygulamalar üzerinden de sesli ve görüntülü aramalar yapabileceklerini duyurdu. Şirket ayrıca masaüstü sürümler üzerinden yapılacak görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini, yani bu görüntülere ulaşılamayacağını belirtti.

WhatsApp'ın masaüstü sürümüne getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği, şu an için yalnızca birebir aramaları destekliyor. Yani bu özelliği kullanırken, birden fazla kişi ile arama gerçekleştiremiyorsunuz. Bu konuda da açıklamalarda bulunan geliştiriciler, ilerleyen süreçte grup aramalarının yapılabileceğini ifade ettiler.

Nasıl kullanılır?

WhatsApp'tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak isterseniz, öncelikle bu uygulamanın masaüstü sürümünün uygun versiyonunu bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. WhatsApp Web'de olduğu gibi bir QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra da WhatsApp'ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.