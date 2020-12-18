Whatsapp Web'de görüntülü konuşma testleri başladı

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, özellikle masa başında çalışan kullanıcıların çok tercih ettiği web sürümüne yeni güncelleme getirdi. Sesli ve görüntülü konuşma testleri başladı.

Şu an Web sürümü açmak için ekranda çıkan QR kodun telefonlar üzerinden taratılması gerekirken, yeni özellikte ise bunun yerine telefonların parmak izi sensörü kullanılacak denilmişti. Firma yeni özelliği ilk olarak beta tarafında olmak üzere yavaş yavaş dağıtıma çıkarmaya başladı.

Uygulanabilir olması biraz zaman alacak olan imkan, özellikle kullanım oranının daha da arttığı bu dönemde işe yarayacak. Firma geçtiğimiz günlerde Web sürümüne sesli ve görüntülü konuşma desteği geliyor haberiyle gündem olmuştu.

Web sürümü kullanışlı yapısıyla zahmetsiz ve hızlı bir iletişim imkanı tanıyor. Birçok şirketin de haberleşme konusunda kullandığı Whatsapp Web'deki bu yeni özellik kullanıcılar arasında memnuniyet sağlayacak.