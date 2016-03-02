WhatsApp üzerinden belge gönderme devri başladı

WhatsApp bugün OTA üzerinden yayınladığı güncelleme ile belge gönderme seçeneğini başlattı.

Dünyaca ünlü mesajlaşma hizmeti WhatsApp, Android ve İOS sürümlerine OTA üzerinden bir güncelleme sundu. Yapılan bu güncelleme ile Android ve iOS uygulamalarında, WhatsApp üzerinden pdf., doc., xlx. gibi dökümanlar gönderilebiliyor.

Android’te yer alan bu belgeleri WhatsApp üzerinden direkt gönderebilirken, İOS kapalı bir sistem olmasından direkt olarak telefondaki belge gönderilemiyor. Bunun yerine ise İCloud, OneDrive, Dropbox gibi bulut programlar aracı kılınarak bu uygulamalar üzerinden işlem yapılabiliyor.