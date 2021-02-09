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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'tan yeni video özelliği

09 Şubat 2021 11:51

Whatsapp, Google Play kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Özelliğe göre, artık videolar sessize alınabilecek.

Bu özellik sayesinde, bir video başkasına gönderilirken isteğe bağlı olarak sessize alınabilecek. Bu yeni özelliğin adı mute video (sessiz video) olarak belirlendi. Videoları sessize almak, ana ekrandaki düğme sayesinde mümkün olacak.

Bunun sayesinde arka plan seslerini kaldırmak mümkün olacak. Ses verisi taşınmayacağı için, mobil veri daha az harcanacak. Webtekno'nun haberine göre Whatsapp bu özelliği bugünden itibaren daha fazla Beta kullanıcısına açacak. Sonrasında ise her şey iyi ilerlerse tamamen erişime açılacak.

 

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