WhatsApp, silinen görselleri aylarca muhafaza ediyor

WhatsApp’ın Android uygulamasına eklenen yeni bir özellik, silinen medya dosyalarının yeniden indirilmesine olanak tanıyor.

Popüler anlık iletişim uygulamasına getirilen yeni bir özellik sayesinde, kullanıcılar artık bir fotoğrafı, videoyu ya da GIF’i cihazlarının dahili hafızalarından silseler bile,WhatsApp sohbetlerine giderek yeniden indirebiliyor.

Bu kullanıcıların multimedya dosyalarını telefonlarında depolamadan muhafaza etmeleri için faydalı bir özellikken, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp’ın dosyaları silinmelerinden uzun süre sonra bile sunucularında tutmaya devam ettiğini kanıtlaması açısından endişe verici olarak yorumlanıyor.

Kullanıcılar sildikleri bir görseli 30 gün sonrasına kadar WhatsApp’tan indirebiliyordu. Yeniden indirilme işleminin hemen ardından ise şirket bu dosyayı sunucularından siliyordu.

WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın beta sürümünde fark edilen yeni özellik ise birkaç ay önce silinmiş multimedya dosyalarının da yeniden indirilebilmesine olanak tanıyor. Site, 3 ay kadar önce sildikleri dosyalara ulaşabildiklerine dikkat çekiyor.