WhatsApp kullanıcıları artık konuşabilecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Internet.org hareketiyle 2,7 milyar insanı internetle tanıştırmayı amaçladıklarını belirtti. Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Zuckerberg, acil servislerde (Türkiye’de 112, Amerika’da 911) olduğu gibi Facebook, Wikipedia ve WhatsApp’ın da ücretsiz olması gerektiğini söyledi. Kongre'de konuşan WhatsApp'ın eş kurucularından Jan Koum ise, WhatsApp'tan telefon görüşmesi yapılacağı konusundaki haberleri doğruladı.

Dünyanın üçte ikisinin internetten yoksun olduğunu belirten Mark Zuckerberg, “Facebook, Wikipedia, hava durumları ve WhatsApp gibi temel internet hizmetleri acil servise ulaşmak gibi ücretsiz olmalı.” dedi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 19 milyar dolara WhatsApp’ı satın aldıktan sonra ayağının tozuyla Mobil Dünya Kongresi’nden tüm dünyaya seslendi. Zuckerberg özetle “herkese internet” dedi. Dünyanın 3’te 2’sinin hâlâ temel internet hizmetlerinden yoksun olduğunu dile getiren Zuckerberg, başlattıkları Internet.org hareketiyle amaçlarının sayısı 2,7 milyarı bulan bu kitleyi internetle tanıştırmak olduğunu söyledi. “Her yıl daha fazla insanın internete bağlandığı doğru ama maalesef bu artış hızı yüksek değil.” diyen Mark Zuckerberg, dünyada hiçbir şirketin tek başına bu penetrasyonu artıracak güce sahip olmadığını söyledi.

Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde internete bağlanma oranlarının yüksek bağlantı ücretleri sebebiyle hâlâ çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Zuckerberg, bu durumun değişmesi için öncelikle temel internet hizmetinin ucuzlaması ve hatta bedava hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Zuckerberg, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “İnsanların yüzde 80’inin 3G ve 4G gibi geniş bant kapsama alanı içinde olmalarına rağmen internete bağlı değiller. Burada ekonomik nedenleri ilk sıraya koymak gerekir.” ABD’nin ünlü acil durum çağrı merkezinden örnek veren Mark Zuckerberg, “Herkes nasıl 911’i arayıp ihtiyaç duyduğu temel yardımı alabiliyorsa, internetin de böyle olmasını istiyoruz.” dedi. Facebook kurucusu, kafalarındaki fikrin temelinin genellikle yazı tabanlı bir internet erişimi sağlamak olduğunu, bu sayede bant genişliğinin düşük tutulacağını ve maliyetin de sıfıra yakın derecede olacağını belirtiyor.

19 milyar dolara takılmayın

WhatsApp konusuna da kısaca değinen Mark Zuckerberg, onu yalnızca bir şirket olarak düşünerek 19 milyarlık fiyatını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi. “Dünyada yarım milyar insanın kullandığı çok az servis var ve WhatsApp da bunlardan biri. Facebook olarak bu satın almadaki amacımız kesinlikle daha fazla insanın birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak.” Özellikle son dönemde gündeme gelen, NSA gibi devlet kurumlarının kişisel bilgilere eriştiği yönündeki haberlere karşılık Zuckerberg, “Devletlerin insanları korumak gibi bir görevi var elbette. Ancak korkulduğu düzeyde bir paylaşım söz konusu değil. Milyonlarca insanın bilgisini paylaşmıyoruz.” diye konuştu. Öte yandan kongrede Facebook, WhatsApp’a sesli iletişim özelliği geleceğini duyurdu. Açıklamaya göre bu özelliği ilk olarak iOS ve Android kullanıcıları bu yılın ikinci çeyreğinde alacak. Daha sonra da BlackBerry ve Windows Phone platformları için yayınlanacak.

Öte yandan Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV) araştırmasına göre, OECD’de internete en yüksek ücreti ödeyen üçüncü ülke Türkiye. Geniş bant internete erişim fiyatları satın al-ma gücü kıyaslandığında; Türkiye’deki en ucuz internet paketinin dahi OECD’deki neredeyse her ülkeden daha yüksek olduğu görülüyor. OECD içinde en pahalı interneti 1,69 dolarla Meksika kullanırken, onu 1,25 dolar ile Yunanistan, 1,12 dolar ile de Türkiye takip ediyor.

'Cep’te yerli üretim teşvik edilmeli'

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Türkiye’de akıllı telefon kullanımını yaygınlaştırmak için yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Akıllı telefon kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztürkler, “Bu konuda ilgili bakanlıklar ve Telekom ile görüşmelerimiz sürüyor.” dedi. Öztürkler, “Telefon fiyatlarını düşürme çalışmalarımız sadece Turkcell olarak değil, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, diğer operatörlerin de desteğiyle ortak çalışmamız sürüyor.” diye konuştu.