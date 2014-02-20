Facebook WhatsApp'ı 19 milyar dolara aldı

Facebook, internet üzerinden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Bu Facebook'un bu zamana kadar yaptığı en büyük satın alma oldu. WhatsApp'ın dünya çapında 450 milyon kullanıcısı bulunuyor ve uygulama özellikle kısa mesaj ücretlerinden kaçınmak isteyenler arasında popüler.

Şirket her gün bir milyon yeni kullanıcı edindiğini belirtiyor. Facebook'un kurucusu Marc Zuckerberg satın almayı duyurduğu açıklamada WhatsApp'ın sunduğu hizmetleri "çok değerli" olarak tanımladı.

WhatsApp gelirlerini kullanıcılardan aldığı abonelik ücretlerinden sağlıyor, ancak uygulamanın bedava bir versiyonu da bulunuyor.

'Reklam alma niyetimiz yok'

Anlaşmada ücretin 4 milyar dolarlık kısmının nakit, 12 milyar dolarının da Facebook hisseleriyle ödenmesi öngörülüyor. 3 milyar dolarlık hisse de WhatsApp'ın kurucuları ve çalışanlarına dağıtılacak.

WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum şirketi "bağımsız ve özerk" bir şekilde yöneteceğini söyledi. Koum Facebook'un yönetim kuruluna da girecek.

Zuckerberg de WhatsApp'ın bir milyar kullanıcıya doğru gittiğini ve WhatsApp'a reklam alma gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Araştırma şirketi eMarketer'dan Cathy Boyle, WhatsApp'ın Facebook için reklamdan öte genç kullanıcıları ve ABD dışındaki popülaritesiyle önemli olduğunu söyledi.

Facebook daha önce de 1 milyar dolara Instagram uygulamasını satın almıştı. Facebook'un fotoğraflı mesaj uygulaması Snapchat'e de 3 milyar dolar önerdiği söyleniyordu.