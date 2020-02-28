WhatsApp gruplarında maske için açık arttırma düzenlenmeye başladı

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, "Çin’de ortaya çıkan ardından dünyanın dört bir tarafına yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını son dönemde medikal sektöründe bütün dengeleri değiştirdi. Kuyumcusundan müteahhite, galericisinden marketçisine herkes maske peşinde... Sanmayın ki ihtiyaçtan. Bütün dertleri piyasadan maske toplayıp Çin başta olmak üzere talep gelen ülkelere toplu satış yapmak ya da fahiş fiyattan vatandaşa satmak." düşüncesini dile getirdi. Levent yazısında Whatsapp gruplarında maske için açık arttırma düzenlendiğini belirtti.

Levent, "Bu haberleri maske talebinin nasıl çılgın bir şekilde patladığını anlamamız için paylaştım. Firmaların doğrudan Çin ile yaptığı anlaşmalar bir tarafa hastalığın ciddiyetini her geçen gün artması ile birlikte ortaya bir de maske simsarları çıktı. Depo depo, eczane eczane gezen simsarlar iç pazardaki maskeleri çılgın gibi toplamaya başladı. Salgın öncesi 20 kuruşa satılan sıradan 3 katlı maskelerin fiyatı bugün İstanbul’da 5-6 liraya kadar yükselmiş durumda. Üstelik birçok eczanede tükenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Levent yazısında şunları kaydetti:

Son günlerde bazı Whatsapp gruplarının ortak bir özelliği var: Maske... Bir kısmı gerçekten ihtiyaçtan, bir kısmı ise ‘satmak’ için çılgınca maske arıyor. Elinde toplu miktarda maske olan, ya da üreticilerden, depolardan maske sözü olan bazı tedarikçiler bu Whatsapp gruplarında açık arttırma düzenliyor. Örneğin 500 bin adet, 1 milyon adet için yapılan pazarlıklarda maskelerin tanesi 3 lira 10 kuruştan alıcı bulabiliyor. Burada sipariş adedi ve maskenin kalitesi, markası etkili oluyor. Üstelik gözler önündeki pazarlık anlaşmayla sonuçlandığında alıcıya 1-2 saatlik zaman tanınıyor. Saat dolduğunda satıcı malı başka birine sattığını açıklıyor.

Whatsapp gruplarından birine daha önce dahil olan bir ev hanımının dün benimle paylaştığı bilgiler hayli enteresandı. Yazışmalar sırasında çok yüklü miktarda siparişlerin havada uçuştuğunu söyleyen hanımefendi, “Bu gruplarda alıcı ve satıcı anlaşıyor. Ancak sonraki yazışmalarından bazen mal tesliminin yapılmadığı ya da birçok paketin boş çıktığını anladık. Maske alım-satımını fırsat bilen ortada pek çok dolandırıcı var. Elinde özellikle yüklü miktarda maske olduğunu söyleyen bazı kişilerin yüklü peşinat alıp ortadan yok olduğuna ilişkin çok hikâye dinledik. Bu konuda uyarıda bulunmanız için sizi aradım” dedi.

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