WhatsApp eski telefonlar için son uyarısını yaptı

Eskiyen telefonlara desteğini sürdürmeyeceğini açıklayan WhatsApp, kullanıcıları bir kez daha uyardı.

iOS 6'dan daha eski versiyonlardan biriyle çalışan iPhone cihazınız dışında Android 2.3 Gingerbread ve Windows Phone 7 ile çalışan telefona sahipseniz artık WhatsApp yeni güncellemelerinde size destek vermeyecek.

Eski telefonunuzdan vazgeçmenizi isteyen WhatsApp bu durumu 2016 yılının başlarında yapmış olduğu bir açıklamayla duyurmuştu.

Bu durumdan sonra firma konuyla ilgili "insanların büyük çoğunlukla kullandığı mobil platformlar üzerindeki kendi çabalarına odaklanabilmek için" eski işletim sistemiyle çalışmasını sürdüren telefonlarda bu hizmeti devredışı bırakmanın eşiğinde olduğunu vurgulamıştı.

Uygulama yeni özelliklerini eski modellerde yer veremeyecek.

WhatsApp'ın yeni özelliklerini kullanabilmek için daha akıllı bir telefonla yaşantınıza devam etmeniz gerekecek.

Windows, Android ve iOS cihazlara yönelik desteği kesmek için 2016'nın son demlerine kadar bekleyeceğini açıklayan firma eski Nokia ve BlackBerry için tarihi 30 Haziran 2017'ye kadar çekti.

WhatsApp'ın artık desteklemeyeceği telefonlar:

iPhone 3GS

Android 2.1

Android 2.2

BlackBerry OS

BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Windows Phone 7