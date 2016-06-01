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Bilim / Teknoloji

Whatsapp emojileri ne anlama geliyor?

Emojiler artık Whatsapp sohbet mesajlarının ayrılmaz bir parçası

01 Haziran 2016 11:54

Emotikonlar veya Emojiler artık Whatsapp sohbet mesajlarının ayrılmaz bir parçası. Yine de bunlar sıkça yanlış bir şekilde kullanılıyor.

Whatsapp kullanıcıları, düşüncelerini kelimelere dökmek yerine emoji kullanmayı tercih eder oldu. Peki hangi emoji nerelerde kullanılıyor. Daha doğrusu emojiler neyi ifade ediyor?

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Whatsapp emojileri ne anlama geliyorWhatsappemoji

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