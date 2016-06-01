Whatsapp emojileri ne anlama geliyor?

<div>\r\n<p itemprop="articlebody">Emotikonlar veya Emojiler artık Whatsapp sohbet mesajlarının ayrılmaz bir parçası. Yine de bunlar sıkça yanlış bir şekilde kullanılıyor.</p>\r\n</div>\r\n\r\n<div>\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Whatsapp kullanıcıları, düşüncelerini kelimelere dökmek yerine emoji kullanmayı tercih eder oldu. Peki hangi emoji nerelerde kullanılıyor. Daha doğrusu </span><span style="line-height:1.5;">emojiler</span><span style="line-height:1.5;"> neyi ifade ediyor?</span></p>\r\n\r\n<p><img alt data-inline-image="true" data-src="http://i.hurimg.com/i/hurriyet/90/770x0/562b656bc03c0e3ab08e3821" src="http://i.hurimg.com/i/hurriyet/90/770x0/562b656bc03c0e3ab08e3821" style="border:0px;vertical-align:middle;" /></p>\r\n</div>\r\n