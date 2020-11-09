WhatsApp’a tatil modu geldi!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformla bütünleştirme hazırlığında olduğu yeni bir özellikle gündeme geldi.

Güncellenen sürümde, uygulamanın sürümü ‘’2.20.206.2’’ oldu.

Söz konusu güncelleme ile Whatsapp’ın yeni özelliği, ‘’Tatil Modu’’ oldu.

WhatsApp, bir süre önce bu özelliği ''Arşivlenen Sohbetleri Yoksay'' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından geliştirmeyi bırakmıştı.

Tatil Modu ile bu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

WABetaInfo şirketine yakın kaynakların haberine göre, özellik şimdilik Android sürümünde test edilecek. Daha sonra Tatil Modu özelliği, iOS kullanıcılarına da sunulacak.